يبحث العديد من الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق فى اختبارات الدور الأول، عن كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 في العديد من المحافظات المختلفة، إضافة إلى موعد ظهورها لتكون متاحة أمامهم بكل سهولة ويسر.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

ويمكنك التعرف على كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 من خلال السطور التالية، حتى تتمكن من معرفة الدرجات التي حصدتها في الفرصة الثانية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد كبير من الطلاب الذين لم يحصلوا على درجة النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

ويتساءل أولياء الأمور، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2022، حيث من المقرر أن يتم رصد ومراجعة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح ومراجعة وجمع الدرجات، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل المحافظين كما جرى بعد امتحانات الدور الأول.

كما تحدد مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي الخاصة بها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 برقم الجلوس بك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لكل مديرية تابعة للمحافظة التي يدرس بها الطالب، أو يمكنك الحصول عليها من خلال الكشوف المدرسية بالاسم فقط.