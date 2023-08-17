وزير الدفاع الألماني: الطريق أصبح ممهدا أمام شراء نظام آرو3 الإسرائيلي

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن سروره حيال إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل ببيع نظام الدفاع الجوي "آرو 3" لألمانيا.



وقال الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في بيان صدر اليوم الخميس: "هكذا أصبح الطريق ممهدا أمامنا الآن لنتمكن من البدء في شراء نظام آرو3".



وأضاف بيستوريوس: "نظام الدفاع الصاروخي تم تطويره من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي فإن المشروع يمثل أيضا علامة على علاقتنا الألمانية الإسرائيلية الخاصة".



وصرح بيستوريوس، بأن مشروع الشراء هذا ضروري حتى يمكن حماية ألمانيا مستقبلا من هجمات الصواريخ البالستية"، وعلاوة على ذلك فإننا سنقدم به إسهاما في إطار الناتو (حلف شمال الأطلسي).



نرغب في دمج النظام في الدفاع الجوي التابع للناتو"، مشيرا إلى أن ألمانيا ستدعم بذلك أمن جيرانها.



وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة ببيع نظام الدفاع الجوي الصاروخي آرو3 لألمانيا، وهو ما تم تأكيده أيضا من جانب وزارة الدفاع الألمانية، ما يمهد الطريق بشكل مبدئي أمام الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو.



وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة كان يحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة لأنها تشترك مع إسرائيل في تطوير نظام آرو3.