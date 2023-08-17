الأمم المتحدة تتهم ميليشيا الدعم السريع السودانية بالعنف الجنسي

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اتهمت الأمم المتحدة ميليشيا قوات الدعم السريع السودانية بالعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والعبودية الجنسية ضد النساء والفتيات في أكثر من 100 حالة.

وذكر تقرير لمفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر اليوم الخميس، أن نساء وفتيات سودانيات في المراكز الحضرية ومنطقة غرب دارفور عرضة بشكل كبير لخطر العنف.

واستند التقرير ، الذي أعده خبراء مستقلون للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى روايات العديد من شهود العيان.

وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير" احتجزت قوات الدعم السريع المئات من النساء في ظروف غير إنسانية ومهينة وتعرضن لاعتداء جنسي وأنهن عرضة للعبودية الجنسية".

وبسبب القتال الدائر ، قال خبراء إنه يتم بشكل كبير عرقلة دعم ورعاية ضحايا العنف الجنسي.

ودعت الأمم المتحدة بالتالي مجددا كلا طرفي الصراع لوقف العنف.

ووفقا للأمم المتحدة، نزح أكثر من 4ملايين مدني جراء الصراع وقُتل أكثر من 4 آلاف.

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو(حميدتي )منذ الخامس عشر من شهر فبراير الماضي .