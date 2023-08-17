تمويل 59 مشروعا اقتصاديا بتكلفة 445 ألف جنيه في المنوفية

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كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تمويل 59 مشروعا اقتصاديا بإجمالي 445 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، في تصريح اليوم، حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

وأشار المحافظ، إلى تمويل 27 مشروعًا في مجالات الإنتاج الحيواني "تربية الأغنام"، و12 مشروعا ماكينات زراعية (ماكينة ري، وعزاقة، ودشاشة)، و17 مشروعا متنوعا (ونش رفع، وصناعة السيرما، وماكينة تصوير، وماكينة خياطة، فراز لبن)، و3 مشروعات ري حديث ومنافذ بيع بضاعة لمحل بيع مفروشات وملابس جاهزة.

وأكد تواجد لجان ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع لتذليل العقبات؛ لضمان استمرارها وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات بما يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لجميع المشروعات الجاري تمويلها لتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.

وناشد الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع، وتوفير التمويل اللازم له؛ لضمان رفع مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع والحد من البطالة.