 الزمالك يخسر أمام العربي الكويتي في ثاني مبارياته بالبطولة العربية لليد - بوابة الشروق
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الزمالك يخسر أمام العربي الكويتي في ثاني مبارياته بالبطولة العربية لليد

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 5:00 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 5:00 م

تلقى نادي الزمالك الخسارة أمام العربي الكويتي بنتيجة 33-32، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة اليد، والتي تقام في في السعودية.

الزمالك افتتح مشواره في البطولة مساء أمس، الأربعاء، بالانتصار على فريق وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34-28.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتفوق الزمالك بنتيجة 18-16، قبل أن يعود الفريق الكويتي في الشوط الثاني ويحقق العودة في النتيجة ويحقق الفوز بنتيجة 33-32.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة العربية للأندية والمؤهلة لكأس العالم، خلال الفترة الحالية وحتى 27 أغسطس الجاري.

ويمثل مصر في البطولة فريقا الزمالك والبنك الأهلي، حيث يقع الزمالك في المجموعة الثانية، رفقة أندية: الهدى السعودي، العربي الكويتي، وفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.


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