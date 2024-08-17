200 مليون دولار حصيلة تداول الدولار بسوق الإنتربنك فى نهاية الأسبوع الماضى

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بلغت حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك «الإنتربنك» نحو 200 مليون دولار فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، بحسب تصريحات مصرفيين تحدثوا لـ «مال وأعمال ــ الشروق».

وقال مسئول معاملات دولية بأحد البنوك الخاصة إن سوق الإنتربنك تعمل بمعدلاتها الطبيعية ويوجد توافر للعملات الأجنبية داخل البنوك تلبى طلبات العملاء.

«الإنتربنك» هى سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.

وشهد سعر صرف الدولار تراجعا كبيرا خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضى حيث فقد الدولار حوالى ١٪ من قيمته أمام الجنيه المصرى خلال آخر يومين من الأسبوع الماضى ليكسر السعر حاجز الـ ٤٩ ويسجل حوالى ٤٨٫٩٠ بنهاية تعاملات الخميس الماضى.

وقال مسئول مصرفى بأحد البنوك الحكومية إن التذبذب فى سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية يؤكد وجود مرونة فى سعر الصرف وفقا لحجم الطلب، مؤكدا أن توافر الدولار داخل البنوك يعد المؤشر الأهم من السعر.

وبحسب المسئول فقد شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى فى بداية تعاملات الخميس الماضى تراجعا حيث كسر حاجز الـ ٤٩ جنيها للدولار مدفوعا بالتحسن النسبى فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحسن فى مؤشرات الاقتصاد المحلية.

كان سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد شهد ارتفاعا فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى ليصل إلى ٤٩٫٥٥ جنيه للدولار على خلفية التطورات الاقتصادية العالمية الخاصة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التى أظهرت احتمالية اتجاه الاقتصاد نحو الركود. بالإضافة إلى التصعيد المحتمل فى الشرق الأوسط.