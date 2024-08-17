شهيد وجرحى إثر قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس

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استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي غزة وخان يونس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، إفادتها باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما سقط مصابون بجروح في قصف الاحتلال لمنزل قرب المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال بـ3 غارات محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.