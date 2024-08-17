لواء إسرائيلي سابق: نتنياهو يدرك استحالة القضاء على حماس

قال اللواء السباق في جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك أن القضاء على حركة حماس مستحيل.

وأوضح بريك، خلال مقال بصحيفة "معاريف" العبرية، أنه التقى مع نتنياهو 6 مرات خلال الحرب، و"الانطباع لدي أنه يدرك جيدا استحالة القضاء على حماس"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإنه يواصل الحديث عن القتال "حتى القضاء على حماس"، ذاكرًا أن ذلك الخطاب موجه "لإرضاء المتطرفين الذين يجلسون معه في الائتلاف وناخبيه".

وأكد بريك، أن استمرار حرب الاستنزاف بين إسرائيل وحماس وحزب الله "يستنزف إسرائيل ويدمرها ولا يقضي على حماس أو حزب الله".

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن عليه الاستمرار حتى هزيمة حركة "حماس" بشكل كامل"، مضيفا: "علينا واجب أن نحقق إرادة الذين سقطوا من مقاتلينا".