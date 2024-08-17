تشهد سينما زاوية في السابعة مساء غدا الأحد، العرض الخاص للفيلم الوثائقي "سمر.. قبل آخر صورة" إخراج وإنتاج آيه الله يوسف.

والفيلم هو التجربة الأولى للمخرجة آية الله يوسف، في التسجيلي الطويل، ويروي قصة "سمر" التي تسعى لإعادة بناء حياتها بعد تعرضها لهجوم بماء النار من شريكها السابق، حيث يتناول الفيلم على مدى 5 سنوات تفاصيل رحلتها في التعافي النفسي والجسدي، ويعرض دور الدعم الذي تقدمه لها إمرأة أخرى كانت قد تعرضت لهجوم مماثل.

و"سمر.. قبل آخر صورة" شارك في عدد من المهرجانات السينمائية، من بينها "مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة".

كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وencounter بجنوب أفريقيا، ويستعد للمشاركة في مهرجانات سينمائية بلبنان والجزائر الفترة المقبلة، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد خلال الفترة المقبلة.

وعن الفيلم، قالت آية الله يوسف، إن اختيارها لقصة سمر جاء بترشيح من صديقة لها، حيث روت لها قصة معاناتها بسبب تشويه وجهها نتيجة حادث أليم تعرضت له، حيث تعدى عليها شريكها السابق الذي رفضت الزواج منه أكثر من مرة، وقرر أن يلقي على وجهها ماء النار لتشويهها.

وأشارت إلى أن "سمر" كانت في دبي، ولكن عندما تواصلت معها وعرضت عليها تحويل تجربتها لفيلم وافقت على الفور، وتمت صناعة الفيلم على أكثر من مرحلة امتدت إلى 5 سنوات تقريبا.