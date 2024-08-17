إصابة جنديين إسرائيليين جراء إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان على مسغاف عام

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة جنديين اثنين، أحدهما بجروح خطيرة، جراء إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة مسغاف عام.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، إلى نقل الجنديين لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات.

ولفت إلى رصد إطلاق نحو 55 صاروخًا من لبنان على مستوطنة «أييليت هشاحر» الواقعة في منطقة الجليل الأعلى.

وذكر أن بعض الصواريخ سقط في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات، مضيفا أن بعضها أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة، تعمل فرق الإطفاء على إخمادها.

وقبل قليل، قال حزب الله اللبناني، إن «المقاومة الإسلامية أدخلت اليوم ‌‏السبت، على جدول نيرانها، مستعمرة اييليت هشاحر، وقصفتها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا».

وذكر أن «القصف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا في بلدة الكفور»