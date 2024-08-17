وزير الخارجية: أي حسابات خاطئة ستؤدي إلى انفجار الأوضاع بشكل كامل في المنطقة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الحرب على قطاع غزة لها تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية والصحية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم السبت، أن وجهات النظر بين مصر وفرنسا تطابقت حول الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعدوان على أهل غزة، والنفاذ الكامل وغير المشروط للقطاع.

وأشار إلى أنه أطلع نظيره الفرنسي على جهود مصر الصادقة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، وجولة المحادثات الأخيرة في الدوحة، والتحضير للجولة الجديدة في القاهرة، معربًا عن أمله في التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين.

وأكمل: «اتفقنا أن التصعيد في الشرق الأوسط لا يخدم المنطقة، ونحذر من أن أي حسابات خاطئة أو تحركات غير محسوبة ستؤدي إلى انفجار الأوضاع بشكل كامل».