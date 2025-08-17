تعليم الوادي الجديد: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في يومها الثاني

أعلن الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن انتظام ومتابعة سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي، وذلك من خلال غرفة العمليات بديوان المديرية، بحضور جميع أعضائها المعنيين، مؤكدًا الوقوف على سير منظومة العمل وانتظام طلاب الدور الثاني للثانوية العامة داخل لجان سير الامتحانات.

وأشار دياب، إلى متابعة أعمال الامتحانات منذ وصول اوراق الأسئلة في مواعيدها المحددة مع التزام الجميع بكل المهام المكلفين بها إلى جانب المتابعة بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لسير العمل وحال رصد أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فوري، بما يضمن سير أعمال الإمتحانات بعيدا عن أي قلق أو توتر، لافتا إلى أن الامتحانات اليوم شهدت أجواء هادئة وغرف العمليات لم ترصد أي مشكلات قد تعوق سير العمل.