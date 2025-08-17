جامعة ساكسوني مصر الألمانية: منحة للأولى على الجمهورية بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عن اختيار الطالبة الحاصلة على المركز الأول بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للمنحة التى قدمتها الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص اللوجيستيات.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة ساكسوني مصر أن الطالبة أمنية عبدالرحمن الأولي على المدارس التكنولوجية التطبيقية بجمهورية مصر العربية اختارت الالتحاق بالبرامج المقدمة داخل الجامعة خاصة في تخصص اللوجيستيات بالشراكة مع الجانب الألماني، مؤكدة أن أهم ما يميز البرامج الدراسية هو الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي، مع توافر كافة الامكانيات وبأعلى المعايير.

وقالت الطالبة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية إن الشراكة بين التعليم المهني المصري وألمانيا يقدم اضافة كبيرة للطالب المصري نظرا للخبرات التى يتمتع بها نظام التعليم الألماني، لافتة إلى أن المنحة التى قدمتها جامعة ساكسوني مصر من أفضل المنح التى تلقتها بفضل توافر التدريب العملي فضلا عن الجانب الأكاديمي الذي يقدمه مجموعة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مختلف مجالات التخصص.

وأعلنت جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للطلاب الناجحين في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بحد أدنى 52% والشهادات الأجنبية والمعادلة بحد أدنى 58% ، وذلك بالكليات الأربعة وهى: كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية التى تحوى علي برنامجين وهما برنامج تكنولوجيا التمريض، تكنولوجيا الصحة العامة، الثانية كلية تكنولوجيا الادارة، التى تضم برنامج تكنولوجيا اللوجيستيات، وبرنامج تكنولوجيا إدارة الرياضة، والثالثة كلية تكنولوجيا الكهربائية الالكترونية والحاسبات والتى تضم تكنولوجيا أمن الحاسبات، والرابعة كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التى تضم تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات.