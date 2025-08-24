سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- نشب في أحراج قرية العسلية في جبل التركمان

أفاد الدفاع المدني السوري، الأحد، بأن فرقه تكافح حريقا كبيرا نشب في غابات قرية العسلية بريف اللاذقية شمال غرب البلاد.

جاء ذلك وفق تدوينة للدفاع المدني السوري، عبر قناته الرسمية بمنصة "تلجرام".

وقال: "تتعامل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري مع حريق كبير نشب في أحراج قرية العسلية في جبل التركمان بريف اللاذقية، اليوم الأحد".

وأضاف "تواجه الفرق صعوبات كبيرة بسبب انتشار مخلفات الحرب في عدد من النقاط في الحريق".

والأسبوع الماضي، أخمد الدفاع المدني 10 حرائق غابات في 4 محافظات، إثر ارتفاع درجات الحرارة.

ومع دخول فصل الصيف، شهدت العديد من المحافظات السورية لا سيما اللاذقية حرائق حرجية جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت من حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار وسرعة الرياح والجفاف.

وفي يوليو الماضي، اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يوما ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، وأضرت بـ45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.