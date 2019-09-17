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تراجع كبير لأسعار النفط في تعاملات اليوم

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 9:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 9:02 م

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 5% بعد ارتفاع قياسي أمس وصل إلى أكثر من 10% على خلفية الهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية يوم السبت الماضي؛ ما أدى إلى انخفاض إنتاج المملكة العربية السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للبترول بنحو النصف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع أسعار النفط اليوم جاء على خلفية تقارير عن قدرة السعودية على استعادة معدلات إنتاجها الطبيعية خلال فترة من بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وهو ما يقل كثيرًا عن التقديرات السابقة.

وذكرت التقارير أن السعودية استعادت بالفعل 70% من طاقتها الإنتاجية المفقودة بسبب الهجوم والتي بلغت 7ر5 مليون برميل يوميا.

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