سوق ومنتدى «مالمو للسينما العربية» يعلن عن لجان تحكيم صناديق دعم الأفلام

استقبلت الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية (جسر الإنتاج المشترك للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة) والذي يعقد بالتزامن مع مهرجان مالمو للسينما العربية بين 5 إلى 8 أكتوبر 2019، أكثر من 54 مشروعًا من الدول العربية والسويد وشمال أوروبا متقدمة إلى منح مرحلة التطوير، و45 مشروعًا متقدمة إلى منح مرحلة ما بعد الإنتاج.

وأعلن المهرجان عن تشكيل لجان تحكيم صناديق الدعم، حيث تضم لجان التحكيم لصندوق دعم الأفلام الطويلة في مرحلة التطوير الفنانة بشرى مدير العمليات والشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي، المنتج والموزع جابى خوري، مرسيدس فرنانديز المدير العام لمختبر تورينو للأفلام.

وسيتنافس 5 مشاريع أفلام في هذه الفئة هي: من مصر "في الجون" المنتج العربي: صفي الدين محمود، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: تامر عشري، ومن لبنان"هنا ولا تراني" المنتج العربي: نرمين حداد، المنتج السويدي: دايفيد هرديز، إخراج: فيروز سرحال، و"كوميديا" المنتج العربي: ميريام ساسين، المنتج السويدي: أوليفر جوربيلون، إخراج ميريام الحاج، ومن الأردن: "لكي يتنفس البحر" المنتج العربي: علاء الأسعد، المنتج السويدي: هيلين جرانكفيست، إخراج زين دريعي

من تونس:" أمومة"؛ المنتج العربي: سارة بن حسن، المنتج السويدي: فريدا مارتنسن، إخراج ميريام جابر.

وتضم لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام الوثائقية في مرحلة التطوير، إيريت نايدهارت موزعة دولية ألمانية، وكاتبة في مجالات السينما والشرق الأوسط، والناقد التونسي خميس الخياطي ، المخرج شريف البنداري ، وسيتنافس ثلاثة مشاريع أفلام في هذه الفئة، من مصر: إيثيل؛ المنتج السويدي: كريستر نيلسون، إخراج، محمد صيام، ومن فلسطين: البحث عن سعدة؛ المنتج العربي: رشيد مشهراوي، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج عرين عمري، ومن لبنان: يوم الغضب: قصص من طرابلس؛ المنتج العربي: جنان داغر، المنتج السويدي: صوفيا رشميس، إخراج رانيا الرافعي.

بينما تضم لجنة التحكيم لصندوق دعم الأفلام القصيرة في مرحلة التطويربثينة كاظم مبرمجة وباحثة ومنتجة إماراتية، يوهان سيمونسون مخرج ومفوض سينمائي لفيلم سنتروم سيد في مالمو، والمخرج محمود كامل مخرج سينمائي وتلفزيوني مصري، وسيتنافس خمسة مشاريع أفلام في هذه الفئة هي: من السويد: حبيب والحرامي؛ المنتج العربي السويدي وإخراج: نورس صقر، من السويد: العشاء الأخير؛ المنتج العربي السويدي: إياد كامل عيد، إخراج: وسيم قشلان، من السويد: سيرة شخصية المنتج العربي السويدي وإخراج باسم نبهان، من لبنان: القمع؛ المنتج العربي: عبدالرحمن لطفي، إخراج مايك مالاجاليان

إنتاج مشترك تونسي-عراقي-دانماركي: فتاة المرآة؛ المنتج العربي: محمد مصطفى التايب،إخراج محمد توفيق.

وتشمل قائمة أعضاء لجان التحكيم لصندوق دعم الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج؛ المخرج مجدي أحمد علي ،والخليل الدمون كاتب مغربي ، رئيس تحرير "المجلة المغربية للأبحاث السينمائية، ولمياء قيقة المدير الفني لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، ميريام دغيدي مدير ملتقى القاهرة السينمائي ،نديم جرجورة ناقد سينمائي لبناني.

وسيتنافس خمسة أفلام في هذه الفئة هي: "ميكا" إنتاج مشترك مغربي-فرنسي، إخراج: إسماعيل فروخي ،ومن المغرب" من أجل القضية"؛ إنتاج: حسن بنجلون ورشيدة السعدي، إخراج: حسن بنجلون ،ونساء الجناح "ج" إنتاج: رشيدة السعدي، إخراج: محمد نظيف ،ومن تونس"قبل ما ايفوت الفوت" إنتاج: محمد علي بن حمراء، إخراج مجدي لخضر، ومن لبنان" قلتلك خلص" إنتاج إيلي خليفة، نيكولا خباز، ومحمود قرق، إخراج: إيلي خليفة.

وتضم لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام الوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج أسماءغريميش منتجة وموزعة مغربية، إنصاف أوهيبة باحثة تونسية في مجال السينما والفنون السمعية البصرية، وراسموس ستين المسؤول عن برنامج الأفلام الوثائقية في منظمة دعم الإعلام الدولية (أي أم أس) وزياد الخزاعي كاتب وناقد سينمائي عراقي و سيتنافس أربعة أفلام في هذه الفئة هى من المغرب: المعلقات؛ إنتاج كريم أيتونة، إخراج: مريم عدو.