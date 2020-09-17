الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر في أوروبا جراء معدلات مقلقة لانتقال العدوى

في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أوروبا، قال فرع منظمة الصحة العالمية في القارة العجوز اليوم الخميس إن معدلات انتقال العدوى في أوروبا "مقلقة"، وحذر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوجه "على أعداد الإصابات التي سجلت في سبتمبر... أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد، في مؤتمر صحفي "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".