ماليزيا ملتزمة بإعلان رؤساء أبيك لعام 2020

أعلنت ماليزيا التزامها بإعلان رؤساء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" لعام 2020 ؛ نظرًا لردود الفعل الواسعة؛ والتي من شأنها أن تكون مفتاحًا للتعافي الاقتصادي لدى21 دولة من الدول الأعضاء في المنتدى.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الخميس، أن الاجتماع اختكم أعماله في ماليزيا بإصدار إعلان رؤساء الدول الأعضاء في "أبيك"، والذي سلّط الضوء على القضايا ذات الصلة بتداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" على النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت رئيسة الهيئة الاستشارية التجارية للمنتدى روحانا محمود -في تصريحات لوكالة أنباء "برناما" الماليزية- إن المنتدى بحاجة للسعي إلى خطوات التكامل الإقليمي من أجل تنسيق ردود الأفعال العالمية في مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الانعزال الاقتصادي يحتاج إلى وقت طويل للتعافي.