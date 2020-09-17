اختبار PCR الخاص بسيدة توفيت داخل مستشفى النساء الجامعي بالمنيا يؤكد عدم إصابتها بكورونا

قال حسان ناجح أنور، عم السيدة الحامل التي توفيت داخل مستشفى سوزان للنساء والتوليد التابعة لجامعة المنيا، أن تقرير التحليل الخاص بالمتوفاة " PCR" والذي تم اخذها بمستشفى صدر بني مزار، اكدت خلوها من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو الاعتقاد الذي دفع جميع أطباء مستشفي النساء، بعدم التعامل مع المريضة، والتي كانت في حاجة للعناية مركزة حقيقية.

واضاف في تصريحات خاصة، إنه تم استخراج الجثة ، وتم أخذ عينات منها من قبل أحد الأطباء الشرعيين تمهيدًا لإصدار تقرير الطبيب الشرعي لبيان وجود إهمال من عدمه، وأنه تم دفن الجثة مرة أخرى بالمقابر، ونحن في انتظار نتيجة المسحة التي سحبت من إيمان لبيان سلبية أو إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد من عدمه بعد دخولها المستشفى .

وجاء بالتقرير "نحيط علم سيادتكم بأنه تم توقيع الكشف الطبي على السيدة إيمان أحمد ناجح أنور برقم قومي 300090012401789 التي تم سحب عينة PCR لها بتاريخ 2020/9/8 بمعمل مستشفي صدر بني مزار، وتبين سلبية عينتها بتاريخ 2020/9/15".

ومن جهتها باشرت النيابة العامة، التحقيقات في واقعة وفاة مريضة بمستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد، حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع فيديو مصور لأم تصرخ لوفاة ابنتها المريضة في مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد شاكيةً من إهمال طبي بالمستشفى أدى إلى وفاتها، بينما رصدت كذلك بيانًا صادرا عن جامعة المنيا سردت فيه الإجراءات الطبية التي أُجريت للمتوفاة والإعلان عن إجراء تحقيق طبي بالمستشفى حولَ سبب تدهور حالتها وسبب وفاتها، وقد تضمن البيان التضرر من اعتداء ذوي المتوفاة على بعض الأطباء بالمستشفى، وانتهاك حرمة المستشفى بتصويره والمتوفاة ونشر المقطع المصور بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة