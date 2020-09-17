بهاء سلطان يشكو محاولة إغلاق حسابه الرسمي على فيسبوك

اتهم الفنان بهاء سلطان المنتج نصر محروس، بمحاولة غلق حسابه الرسمي على موقع التواص الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سلطان منشورًا على حسابه، جاء فيه: "محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لغلق صفحتي الرسمية على الفيسبوك.. مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات (يدوية) تقدمها الشركة لفريق عمل الفيسبوك لكل مقطع فيديو يحمل صوتي مما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف".

ونشر ما يثبت صحة كلامه، حيث اتهمه نصر محروس بالتعدي على حقوقه الملكية بنشر فيديوهات لأغانيه التي قام هو بإنتاجها.

يذكر أنه حدث خلافًا حادًا، أمس الأربعاء، بين نصر محروس وبهاء سلطان بعد أن أعلن الأخير فسخ تعاقده مع شركة فري ميوزيك، بينما نفى المنتج نصر محروس صحة هذا الكلام لتشتعل الأجواء بينهما من جديد بعد أن هدأت قليلا بتدخل من الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.