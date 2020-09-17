مجلس الانتخابات في الإكوادور يلغي 4 منظمات سياسية

(د ب أ)

أعلن المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور في بيان إلغاء أربع منظمات سياسية بأمر من المراقب العام، على خلفية تلاعب في عمليات تسجيل الأحزاب.

وجاء إلغاء منظمات "فويرزا كومبروميسيو سوسيال وبوديموس وجستسيا سوسيال وليبيراتيد اس بويبلو" بعد مراجعة أظهرت وجود مخالفات في الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة للتسجيل كأحزاب سياسية.

يذكر أن "فويرزا كومبروميسو سوسيال" هي المنظمة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس السابق رافائيل كوريا، الذي تحول حلفاؤه إلى حزب آخر هو "سنترو ديموقراطيكو"، للبقاء على أوراق الاقتراع، على الرغم من أن التذكرة الرئاسية قد يتم إلغاؤها .

وتسبب حل الأحزاب في إلغاء العديد من الترشيحات للانتخابات الرئاسية، بما في ذلك فابريسيو، شقيق كوريا.