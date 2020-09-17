محافظ مطروح يستقبل المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، 6 عمال مصريين من الحرفيين العائدين من ليبيا بعدما نسقت السلطات المصرية مع السلطات الليبية لتحريرهم من قبضة إحدى الجماعات المسلحة.

وأكد محافظ مطروح خلال استقباله للعمال المصريين المحررين، أنه فور علم القيادة السياسية بعملية خطف المواطنين المصريين، أصدرت تعليماتها بضرورة تحريرهم فورا وفي أقرب وقت.

وأوضح شعيب، أن العمال المصريين تم اختطافهم أثناء عودتهم من غرب ليبيا، حيث انطلق بهم الباص الذي يقلهم من منطقة الأصابعة، وتم اختطافهم بواسطة عصابة مسلحة في منطقة "الشوريف" بمدينة بني وليد، واحتجزوا لمدة 4 أيام في تحدي الأماكن غير المأهولة، والتي تم تحديدها فيما بعد بمعرفة أجهزة الأمن المصرية والليبية، حيث تم تحريرهم بالتنسيق مع مديرية أمن بني وليد.

وفي إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.