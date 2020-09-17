9 مرشحين في اليوم الأول من الترشح لمجلس النواب بالوادي الجديد

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي فاروق رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، أوراق 9 مرشحين للانتخابات بدائرتي الخارجة والداخلة في اليوم الأول من بدء تلقي طلبات الترشح.

وقال فاروق إن اللجنة بدأت أعمال اليوم الأول في التاسعة صباحًا لتلقي أوراق المرشحين بصورة منتظمة وبكل سهولة ويسر للمرشحين بعد استيفاء كافة الأوراق وتشمل طلب الترشح، والمؤهل الدراسي وإقرار ذمة مالية، والكشف الطبي، وما يفيد سداد رسوم الترشح، وفتح حساب للدعاية الانتخابية، وصحيفة الحالة الجنائية، وخطاب ترشحيح من الحزب بالنسبة للمرشحين الفردي عن الأحزاب وكافة الأوراق التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن اليوم الأول شهد ترشح 9 مرشحين بدائرتي الخارجة والداخلة، وهم عبد الحميد منصور علي، وعربي كامل يماني عن حزب مستقبل وطن، وترشح قدرى عبد العزيز إبراهيم بركة عن حزب الريادة، وترشح أحمد محمد أحمد العقاطي، وخيري محمد خضر طليب، حزين محمود عبد القادر عبد الرحيم، عبد الحميد محمد محمد علي، حسام محمد حسين هلالي، محمد مصباح على محمد فردي مستقل.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم دائرتين الدائرة الأولى بقسم شرطة الخارجة ومركز باريس، والدائرة الثانية بمركز شرطة الداخلة وبلاط والفرافرة، ولكل دائرة مرشح فردي وآخر قائمة ليصبح إجمالي عدد المقاعد الفردي والقائمة بالمحافظة 4 مقاعد بمجلس النواب.