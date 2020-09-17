«سينما مصر» تكرم اسم الناقد يوسف شريف رزق الله

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، اسم الناقد يوسف شريف رزق الله، الليلة الماضية، بمسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وتسلم أحمد نجل الناقد يوسف شريف رزق الله، شهادة تقدير والده من المخرج خالد جلال، مخرج العرض المسرحي (سينما مصر) الموقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، وذلك عقب انتهاء العرض، بحضور الفنان مجدى صبحي، والفنان خالد عبد السلام، والرسام الصحفي فيليب فكري.

(سينما مصر) هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدا.