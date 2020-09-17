قبول الآخر وتطوير الذات بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.

عقدت بقصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "ثقافة قبول الآخر" ألقاها محمود سمير، موضحاً مفهوم الرأي الآخر، ومشكلة تقبله في مجتمعنا، ومفهوم الأختلاف والخلاف، والتغلب علي مشكلة التعصب وقبول الرأي الآخر في الإسلام، كما أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيف تطور ذاتك" وتحدثت أمل النوبي السعدي عن الصبر والرضا بما قسمه الله، والسلام الداخلي ونشره بين الناس، وكيف تخطط لحياتك المستقبلية، بالإضافة إلى إقامة ورشة فنون تشكيلية "عمل أشكال هندسية" نفذتها أخصائية الفنون التشكيلية بالقصر، وعقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "النمو البدني والفكري" وأشار أحمد مصطفى الى مظاهر النمو، ومراحله البدنية والفكرية

أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر مصطفى خالد وألقى قصيدة "الأم"، بجانب تنظيم قصر ثقافة الطارف عرض مسرح عرائس نفذته سلوي جودة، حيث تناولت موضوع التعليم الجديد والإجراءات الأحترازية لفيروس كورونا وأيضا نظافة الجسم وغسل الأيدي والتعليم بالرسم والصلصال.