(د ب أ)

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء موافقته على زيادة قيمة القرض المقدم إلى أنجولا لمساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا إلى 5ر4 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أنجولا وهي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن قرار مجلسه التنفيذي يسمح بصرف دفعة قيمتها مليار يورو من القرض لأنجولا فورا إلى جانب زيادة إجمالي ما يمكن لأنجولا الحصول عليه من الصندوق بنهاية فترة الاتفاق بمقدار 765 مليون دولار.

كانت أنجولا أعلنت في أواخر تموز/يوليو الماضي رغبتها في زيادة قيمة القرض المقرر لها من الصندوق والتي كانت 7ر3 مليار دولار للمساهمة في تمويل عجز ميزانيتها. وقرر المكتب التنفيذي للصندوق في ذلك الوقت تأجيل البت في طلب أنجولا لإجراء مزيد من المحادثات مع السلطات الأنجولية.

يذكر أن أنجولا التي يمثل النفط أكثر من 90 %من قيمة صادراتها تواجه ركودا اقتصاديا ممتدا. وتجري الحكومة حاليا محادثات مع الدائنين الرئيسيين لإعادة جدولة أقساط ديونها.