الرئيس الألماني يتوجه اليوم إلى ميلانو للتضامن مع إيطاليا بعد جائحة كورونا

يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، إلى المدينة الإيطالية الكبرى إيطاليا في زيارة تستمر لمدة يومين.

وبعد حالات استياء متبادلة بين البلدين في بداية أزمة كورونا؛ لأن ألمانيا -ودولا أوروبية أخرى أيضا- ركزت تفكيرها في البداية على نفسها أكثر من التفكير في الدول الشريكة بالاتحاد الأوروبي، يعتزم شتاينماير إرسال رسالة للتضامن بهذه الزيارة.

يشار إلى أن وباء كورونا ضرب إيطاليا بشكل مبكر وعلى نحو أكثر شدة من دول أوروبية أخرى.

وهدأت حالة الاستياء بعدما تم البدء في استقبال مرضى من مستشفيات إيطالية في مستشفيات ألمانية.

وسوف يلتقي الرئيس الألماني خلال زيارته بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، كما يعتزم الالتقاء بأطباء وممرضين.

ويرافق شتاينماير في زيارته لإيطاليا مواطنون ألمان توجد شراكات بين المدن التي يعيشون بها ومحليات إيطالية.

وسوف يزور الرئيسان في المساء مسرح "لا سكالا" في ميلانو، وهو أحد أشهر دور الأوبرا في العالم، حيث سيتم عزف سيمفونية فان لودفيج بيتهوفين التاسعة.