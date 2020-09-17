محكمة أسوان تتسلم أوارق المرشحين لانتخابات النواب 2020

بدأت لجنة تلقي أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة أسوان الابتدائية، في استقبال أوراق الراغبين في خوض الانتخابات المقبلة، في أول أيام عملها، اليوم الخميس، وسط زحام وتكدس أمام بوابة المحكمة حتى قبل فتح باب التقديم.

واضطرت لجنة قبول الطلبات، التي ترأسها المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، وعضوية 4 مستشارين آخرين، إلى دخول الراغبين بشكل متتالي منعًا للتكدس والزحام، واستكمال أوراق الترشيح في أحد قاعات المحكمة ثم الدخول في غرفة تقديم الأوراق للجنة بالقاعة في سهولة ويسر.

كما قامت اللجنة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعي وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى قيام "لجنة الانتخابات" بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح في ظل ارتفاع درجات الحرارة.