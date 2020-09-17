رد الكاتب والسيناريست وحيد حامد، على سؤال «هل الدراما تستطيع أن تعيد تشكيل أمة؟»، مؤكدًا أنها تستطيع فعل ذلك بسهولة شديدة، حسب تعبيره.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، إن الإنسان بطبيعته يعاني من مشكلات في حياته مهما كان مرفهًا، متابعًا: «والدراما بتتسلل إليه من خلال متعة، ومن هنا الدراما بتوصله بسهولة ويسر وتلقائية بدون مجهود أو لوي دراع، فبيتقبلها».

واستطرد: «يجب أن تربي الدراما قناعات جديدة لدى المشاهد وتزيل القناعات القديمة التالفة، حتى يحدث إحلال وتجديد لمفاهيم جديدة، بحيث يتم التخلص من الشوائب التي تصيب المجتمعات»، مشددًا على ضرورة أن ترقى الدراما بالمستوى العام الإنساني والفكري والاجتماعي والصحي للمشاهد.

وتوجه الكاتب الصحفي مفيد فوزي بسؤال للسيناريست وحيد حامد: «ما هو رأيك في فيلم «حين ميسرة» الذي استطاع أن يجعل الناس ترى كل الأوبئة الإنسانية في الشارع المصري.. هل دي دراما تبني بلد؟»، ليؤكد له الأخير أنه لم يشاهد الفيلم ولكنه شاهد أعمال مشابهة، لم يهتم صنّاعها بمصلحة الوطن، وكان لهم اهتمامات أخرى، وفقا لقوله.

وذكر أن صناعة الفن والغناء والموسيقى يجب أن تحمل هموم البلد وتنادي بها، خاصة وأن الدولة محاصرة من كل الجوانب بالإرهاب، فلا يجب أن يسبح الفن عكس التيار.

وأوضح أن الحوار في الأفلام والمسرحيات والإذاعة يصنف تحت بند الأدب، متابعًا: «فمن خلال هذه الكلمة يجب أن تكون لغة الحوار ترقى لمستوى الذوق العام، وتحسن من اللغة السائدة».

وأكد أن الفن يهدف لإمتاع المشاهد، وفي جوهره يحمل رسالة وقضية، مستطردا: «لكن هناك من يتخذ الفن كأكل عيش».

وعلى صعيد فني، أشاد بمشهد محاولة اغتصاب أحمد مظهر لفاتن حمامة في فيلم «دعاء الكروان»، قائلًا إن هذا المشهد تم بكل العنف وكل الرقي، وراعى فيه المخرج إحساس بالذوق العام.

وعن الجزء الثالث من مسلسل الجماعة الذي يرصد تطور الإخوان المسلمين، قال إن هدفه تسليط الضوء على فترة السبنهناك محاولة لكتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، معقبًا: «أريد أن أقول إن السبعينيات هي التي أتت غالينا بالتيارات والجماعات الإسلامية المتشددة التي أرعبت الناس».

يشار إلى إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة".

وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن المسلسل لا يزال في طور الكتابة مع القامة الكبيرة وحيد حامد، والذي حرصت الشركة علي العمل معه، وبعدما تتم الكتابة سيتم الإعلان عن مراحل الإنتاج والمشاركين في العمل.