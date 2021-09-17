وصول 4559 أفغانيا إلى ألمانيا منذ منتصف أغسطس

منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، وصل حوالي 5400 شخصا إلى ألمانيا.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة، ردا على استفسار، أن إجمالي عدد من دخلوا من أفغانستان إلى ألمانيا منذ منتصف أغسطس الماضي بلغ 5404 أشخاص، من بينهم 4559 أفغانيا و522 ألمانيا.

وبحسب البيانات، فإن من بين الأفغان 259 موظفا محليا سابقا عملوا لدى مؤسسات ألمانية، وبرفقتهم 945 فردا من أفراد أسرهم.

وأصدرت وزارة الداخلية الألمانية هذا الأسبوع تصريحات إقامة لعدد 2600 من نشطاء حقوق الإنسان وفنانين وعلماء وصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا معرضين للخطر حال ظلوا في أفغانستان. هذا يعني أن هؤلاء الأشخاص وكذلك شركائهم وأطفالهم يحصلون على تصريح إقامة في ألمانيا، لذلك لا يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء.

وبعد وصول المتشددين الإسلاميين إلى السلطة في العاصمة كابول في منتصف آب/أغسطس الماضي، نقلت رحلات الإجلاء التي قام بها الجيش الألماني 4587 شخصا إلى ألمانيا، من بينهم 3849 أفغانيا و 403 مواطنين ألمان. وعقب انتهاء الجسر الجوي في نهاية الشهر الماضي، جاء أشخاص آخرون من أفغانستان إلى ألمانيا بوسائل أخرى - على سبيل المثال عبر باكستان أو قطر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، إن هدف الحكومة الألمانية هو مساعدة المواطنين الألمان والموظفين المحليين وأولئك الذين يسعون للحصول على الحماية، ممن تلقوا موافقة على القدوم، على مغادرة أفغانستان"، مضيفة أن الحكومة على اتصال وثيق مع باكستان وقطر، اللتين نظمتا بالفعل رحلات جوية مدنية من كابول، مشيرة إلى أنه تم إجلاء سبعة أشخاص آخرين من البلاد نتيجة لهذه الجهود خلال الأيام الماضية.