قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة من المقرر أن تطلق تطبيقًا لتحديد حصول المواطنين على لقاح كورونا خلال أسبوع، لافتًا إلى أن تلقي اللقاح أصبح إلزامًا وليس رفاهية.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، عن أمنياته في حصول المواطنين على لقاح كورونا، واصفًا الإقبال على تلقي اللقاح بسبب السفر فقط بأنه «مبدأ غير مفهوم».

وأضاف أن لقاح كورونا «طوق الأمان» الذي يكسر دورة حياة الفيروس، وخاصة أنه لا ينشط أو ينتشر إلا داخل جسم الإنسان، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى كارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي مع تلقي اللقاح.

ونوه رئيس اللجنة العلمية إلى أن الدخول إلى النوادي والمركز التجارية وأماكن العمل مرتبط بالحصول على اللقاح في دول العالم، قائلًا إن اللقاحات تحمي من الإصابات الشديدة والوفيات وتقلل نسبة الإصابة بالفيروس.

وذكر أن اللقاح يمنع المرض بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 70%، والأعراض الشديدة والوفيات بنسبة تصل إلى 99%، مضيفًا أن مدة الفعالية للقاحات المصنعة بالطريقة التقليدية تتراوح ما بين 9 إلى 12 شهرًا، والمصنعة بالطريقة الحديثة كـ«فايزر» تحتاج جرعة تنشيطية بعد 6 أشهر.