كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة برئاسة الاجتماع الموسع لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الصحية بنطاق المحافظة، بحضور قيادات قطاع الصحة بالدقهلية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الإجراءات التنفيذية لتدشين حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، والتي تستهدف التشجيع لجموع المواطنين لسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، من خلال الفرق الميدانية

للتواصل المجتمعي المجهزة "بالتابلت"؛ للتسجيل الفوري وتوجيه المواطنين لتلقي اللقاح في ذات اليوم من خلال مراكز الشباب القريبة منهم والمعدة لهذا الغرض بمراكزهم.

وأوضح مكي أن غدا الجمعة يتم استقبال نماذج الأتوبيسات المجهزة من خلال وزارة الصحة، في إطار الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة أمس الأربعاء.

ومن ناحيته، شدد مختار على ضرورة تعاون رؤساء المراكز والمدن والأحياء مع الإدارات الصحية ومراكز الشباب لإعداد السيارات والأتوبيسات المجهزة التي تنطلق يوم السبت المقبل، بنطاق كل مركز ومدينة وحي، والتي تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

وأضاف أن هذه الفرق ستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات لتشجيع المواطنين على التسجيل، وتلقي اللقاح حرصا علي حياتهم وسلامتهم.

يذكر أن محافظ الدقهلية سبق أكد ضرورة متابعة التنسيق الكامل مع قطاع الصحة لتحقق حملات التطعيم بلقاح كورونا أهدافها المرجوة، مشيرًا لضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة.