تايوان تسجل حالتي إصابة محليتين جديدتين بكورونا

سجلت تايوان اليوم الجمعة حالتي إصابة محليتين جديدتين بفيروس كورونا، كلاهما في تايبيه، لكن لم يتم التعرف على مصدريهما بعد، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

كما سجلت تايوان أيضا ست حالات إصابة جديدة، قادمة من الخارج، اليوم الجمعة، أربع منها لمواطنين تايوانيين، عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة وإندونيسيا وماليزيا وحالتين أخريين لمواطنين من ليتوانيا وإندونيسيا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" نقلا عن المركز اليوم.

وترفع الحالات الجديدة الـ8، إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16 ألفا و123 حالة، منها 14 ألفا و411 حالات محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار/مايو الماضي ، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وفي الوقت نفسه، لم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم الجمعة، جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19".، لتبقى حصيلة الوفيات في البلاد بسبب الفيروس عند 839 حالة، من بينها 827 حالة، منذ 15 أيار/مايو الماضي، طبقا لما أظهرته بيانات المركز.