ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على مسجل خطر حاول سرقة هاتف فتاة بالإكراه فى أثناء تواجدها بإحدى مواقف سيارات الأجرة فى البساتين.

وتلقى اللواءأشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة البساتين، بتعرض فتاة مصابة بجروح للسرقة، وأفادت المحضرت بأنها فى أثناء تواجدها بالمنطقة سكنها لانتظار إحدى سيارات الأجرة فوجئت بقيام أحد الأشخاص باستيقافها وتهديدها بإستخدام سلاح أبيض فى محاولة منه الاستيلاء على هاتفها المحمول.

وذكرت أنه فى أثناء مقاومتها له تعدى عليها بالضرب باستخدام السلاح مُحدثاً إصابتها بجروح متفرقة فى الجسم، واستولى منها على هاتفها المحمول كرهاً عنها ولاذ بالفرار.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وبعد فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة وتتبع خط سير هروب المتهم أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه.

واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم والهاتف، واتهمته بسرقتها بالإكراه وإحداث إصابته، تحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق.