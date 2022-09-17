تراس لن تلتقي بايدن قبل تشييع جنازة الملكة الراحلة في لندن



أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت أن رئيسة الوزراء ليز تراس لن تجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية.



وقالت الحكومة البريطانية إنه بدلا من ذلك سيكون هناك اجتماع ثنائي يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



كان قد أعلن من قبل أن تراس ستستقبل بايدن في داونينج ستريت يوم الأحد المقبل.



ويحظى الاجتماع الأول بين بايدن وتراس باهتمام كبير.



كانت رئيسة الحكومة البريطانية أعلنت مرارا وتكرارا أنها ستغير أو تلغي اتفاقا من جانب واحد مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المنظمة لبنود التعامل مع أيرلندا الشمالية.



وكان بايدن الذي ينتمي لأصول أيرلندية انتقد هذه النية مرارا وتكرارا أيضا، وهدد بأنه في حالة حدوث ذلك فإن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي تتوق إليها لندن ستكون بعيدة المنال.



يصل بايدن مساء اليوم السبت في لندن ، وسيتوجه وزوجته جيل أولا إلى تابوت الملكة إليزابيث لتقديم التحية الأخيرة لها، ومن ثم يحضران حفل استقبال يقيمه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنجهام.



ومن المقرر أن يعود بايدن إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل بعد الجنازة الرسمية.