 عائشة بن أحمد تنشر صورا من كواليس مسلسلها «وعد إبليس» - بوابة الشروق
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عائشة بن أحمد تنشر صورا من كواليس مسلسلها «وعد إبليس»

الفنانة عائشة بن احمد
الفنانة عائشة بن احمد
مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 11:45 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 11:46 م
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، مجموعة من الصور الخاصة بها من كواليس تصوير أحدث أعمالها الفنية مسلسل «وعد إبليس»، والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد.

وتدور أحداث العمل حول إبراهيم، رجل الأعمال الشاب والناجح (عمرو يوسف)، الذي تصاب زوجته زينة (عائشة بن أحمد) التي يحبها، بمرض خطير لا علاج له، فيلجأ إلى أحد من يقنعه بقدرته على شفاء زوجته مقابل توقيع عقد بيع روحه لإبليس بعد موته.

ويشارك في بطولة المسلسل عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، أحمد مجدي، أحمد الرافعي، محمد يسري، محمد مرزبان، الراحلة مها أبو عوف، خالد كمال، معتز هشام، مراد مكرم، عمرو جمال، وضيفة الشرف نيللي كريم، وآخرين.
https://www.instagram.com/p/CinPUbbKEWN/?utm_source=ig_web_copy_link

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