 القمة العربية.. تبون يوجه دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني - بوابة الشروق
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القمة العربية.. تبون يوجه دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني

هديل هلال
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 7:32 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 7:32 م


وجه رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، نشره موقع «النهار» الجزائري، مساء السبت، سلم رسالة الدعوة، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، خلال استقباله اليوم بالخرطوم من قبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وجاءت هذه الدعوة، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

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