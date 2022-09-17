اليابان تحث الآلاف على إخلاء منازلهم مع اقتراب إعصار قوي من البلاد

نصحت مدينة "كاجوشيما" بجنوب غرب اليابان حوالي 34 ألف شخص بإخلاء منازلهم، طبقا لما ذكرته هيئة "الإذاعة والتلفزيون" اليابانية (إن.إتش.كيه)، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من اقتراب إعصار عنيف من البلاد.



وفي مؤتمر صحفي متلفز، حث مسؤولو الوكالة المواطنين على إخلاء منازلهم، قبل حلول الظلام، قائلين إن الإعصار ربما يجلب رياحا قوية وأمطارا أكثر غزارة مما شهده معظم المواطنين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



ويصاحب إعصار "نانمادول" رياحا بسرعة 750 مترا في الثانية، فيما يتجه نحو جزيرة "كيوشو" الجنوبية.



ومن المتوقع أن يقترب نانمادول من كيوشو ليل السبت/الأحد ثم يغير مساره إلى الشمال الشرقي، ليحذو مسارا على طول جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وفقا لمرصد هونج كونج.



وكان مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان قد قال في وقت سابق اليوم السبت إن إعصار "نانمادول"، الذي زادت شدته من عاصفة استوائية، لن يؤثر على تايوان، بخلاف جلب أمطار تتساقط لفترة قصيرة على بعض المناطق.



وتوقع المكتب أن يسلك الإعصار، الذي كان على بعد 1250 كيلومترا شرق تايبيه، في الساعة الثانية صباح اليوم السبت، طريقا شماليا غربيا، قبل أن ينحرف إلى الشمال الغربي،نحو اليابان، ليتجاوز تايوان تماما، حسب وكالة أنباء تايوان المركزية اليوم.



وبدأت شركتا "إيه إن إيه هولدينجز" و"جابان إيرلاينز" في إلغاء رحلات جوية من أوكيناوا وكيوشو، حيث من المتوقع أن تتأثر منطقة موسعة من الأحد إلى الاثنين، حسبما أفاد موقعا الشركتين.



ومن المتوقع أيضا أن تواجه خدمات القطارات في المنطقة تأخيرات وإلغاءات من السبت إلى الثلاثاء ، حسبما ذكرت شركة تشغيل قطارات السكك الحديدية "جيه آر كيوشو" على موقعها على الإنترنت.



وقال إنه من المرجح أن يعطل الإعصار طرق الشحن البحرية حيث سيتعين على السفن تحويل مسارها حوله بسبب حجمه.