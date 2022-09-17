إستونيا تشدد على أهمية المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا

ذكرت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، اليوم السبت، أن المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا كانت حاسمة في قتالها ضد الغزو الروسي، ويجب ألا تتداعى الإرادة السياسية لمواصلة إرسالها.



وقالت كالاس، في كلمة في اجتماع للجنة العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تالين "الهجوم المضاد الجاري يثبت أن المساعدة العسكرية تأخذ أوكرانيا أقرب إلى النصر والسلام.. يجب أن ينصب تركيزنا أكثر على زيادة مساعدتنا وشحنات الأسلحة لصد الاعتداء الروسي في أقرب وقت ممكن".



واستعاد الجيش الأوكراني، مؤخرا أرضا محتلة في هجوم مضاد في شرق البلاد.



وقالت كالاس: "الهزيمة العملياتية التي لحقت بروسيا مؤخرا في (خاركيف) علامة على القوة والدهاء الأوكرانيين، ويظهر فعالية المساعدة والمشورة الغربية".



واستطردت رئيسة الوزراء، أن إستونيا ساهمت بما يصل إلى 8. 0 % من انتاجها الاقتصادي لدعم أوكرانيا، وسوف تحافظ على ذلك "مهما استغرق الأمر من وقت ".



ودعا رئيس هيئة الأركان الإستوني مارتن هيريم، زملاءه من دول الناتو الـ29 إلى مواصلة مساعدة أوكرانيا.