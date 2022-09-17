 بوبو ومروان محسن يقودان هجوم فيوتشر أمام بول جينجا الأوغندي - بوابة الشروق
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بوبو ومروان محسن يقودان هجوم فيوتشر أمام بول جينجا الأوغندي

محمد جلال
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 8:48 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 8:48 م

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل مباراة بول جينجا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد التشكيل خروج الثنائي يتواجد محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد رفعت من قائمة المباراة.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: جوزيف نجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: محمد رضا "بوبو" - كريم وليد –– غنام محمد - أيمن الصفاقسي

الهجوم: مروان محسن – أحمد عاطف

على مقاعد البدلاء: محمد علي - محمود رزق – طارق طه – مصطفى البدري – محمود شعبان – عمر سافيولا – محمدأحمد يوسف


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