المستشار الألماني: لا نستطيع الاعتماد على روسيا في ورادات النفط

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه سيتعين على ألمانيا الاستعداد لوقف روسيا لواردات النفط بعد وقف الغاز.

وقال المستشار في مقابلة مع محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية، نشرت على الإنترنت اليوم السبت: "كنت متأكدا للغاية منذ البداية من أنه لا يمكننا الاعتماد على وفاء روسيا بالتزاماتها، فيما يتعلق بواردات الغاز، على سبيل المثال.. نستعد الآن لإمكانية تطور وضع صعب مماثل بالنسبة لمصفاتي النفط في شرق ألمانيا المرتبطتين بخط أنابيب دروجبا".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أمس الجمعة وضع شركتين ألمانيتين تابعتين لشركة النفط الروسية المملوكة للدولة "روسنفت" تحت الوصاية لمدة ستة أشهر مبدئيا تبدأ اعتبارا من أمس.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن شركتي "روسنفت ألمانيا" و"آر إن ريفانيج أند ماكرتينج" ذات المسؤولية المحدودة ستخضعان لوصاية هيئة تنظيم الطاقة في البلاد "الوكالة الاتحادية للشبكات".

وتهدف هذه الخطوة هو السيطرة على ثلاث مصافي تكرير في مدينة كارلسروه وبلدتي فوبورج وشفيت وتأمين تشغيلها. وسيتعين على الشركات نفسها أن تتحمل التكاليف المرتبطة بذلك.

وقال شولتس، في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تويتر: "نقوم بتحديث خط الأنابيب من روستوك وتوسيع الميناء هناك. كما ستستفيد ولاية ميكلنبورج-فوربومرن من ذلك"، مؤكدا أن الحكومة الألمانية تعمل من أجل تأمين الوظائف والأجور، وتابع: "ولكن تعمل أيضا على وجه الخصوص على تأمين إمدادات النفط، من روستوك وكذلك من بولندا".