المخرج خالد جلال عن أشرف مصيلحي: رحل صاحب الأخلاق والطيبة والرجولة

حرص المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى على تقديم واجب العزاء ونعي الفنان أشرف مصيلحي الذي توفي منذ قليل بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: الأخلاق والطيبة والنبل والرجولة، الطيب الجميل أشرف مصيلحي،خبر حزين، في رحاب الله أيها الشريف.

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي يعاني منذ ثلاث أعوام من مرض سرطان المخ، وتدهورت حالته الصحية بشدة في أيامه الأخيرة.

أشرف مصيلحي من مواليد القاهرة عام 1974، تخرج من المعهد الفني الصناعي، كانت بداية مشواره الفني ودخوله عالم التمثيل بأول أعماله في فيلم (بونو بونو) وينطلق من بعدها للمشاركة في مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامه (أزمة شرف، الحياة منتهى اللذة، أول مرة تحب يا قلبي)، كما قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات ومن أبرزها (نقطة ضعف، تاجر السعادة، قضية رأي عام).