البترول: إنتاج شركتي عجيبة والفرعونية يتجاوز 200 مليون قدم مكعب غاز يوميا

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول بلغ 205 ملايين قدم مكعب يوميا خلال العام المالي 2022 /2023.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا - في تصريح اليوم الأحد، خلال أعمال الجمعيات العامة للشركتين لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022 /2023 - أنه ليس لدينا رفاهية الوقت ولذلك يكثف قطاع البترول حاليا أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها والاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد أن مصر تتمتع بإمكانيات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج والتي تعد من أولويات العمل.

وشدد الملا على أهمية تطبيق معايير السلامة والحفاظ على الكوادر والأصول ورفع كفاءة التشغيل بالتوازي مع خفض التكاليف دون المساس بكفاءة العملية الإنتاجية من خلال استخدام تكنولوجيات التحول الرقمي المتطورة، والتي تحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة.

وثمن الوزير التزام شركاء قطاع البترول الأجانب والتعاون والتنسيق الكامل مع قطاع البترول في تنفيذ برامج العمل.

ووجه الوزير رسالة شكر للعاملين بشركتي عجيبة والفرعونية على معدلات الأداء المتميزة والتزامهم الكامل بتنفيذ خطط العمل وتحقيق أعلى معدلات للسلامة والصحة المهنية، مشيدا بنجاح شركة عجيبة في رفع معدلات إنتاج الشركة من خلال الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في ذلك، وتحقيق الشركة الفرعونية لمعدلات أداء متميزة في تنفيذ المشروعات والحفاظ على معايير السلامة وتنفيذها لبرنامج كفاءة الطاقة.

من جانبه، استعرض المهندس ثروت الجندي رئيس شركة عجيبة، أهم مؤشرات الأداء بالشركة، حيث بلغ إجمالي استثمارات الشركة خلال العام المالي أكثر من 371 مليون دولار وأنها نجحت في تحقيق متوسط إنتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يوميا من خلال حفر 33 بئرا تنمويا و3 آبار استكشافية، مشيرا إلى نجاح الشركة في تحقيق رقم قياسي جديد في إنتاج الغاز حيث بلغ متوسط الإنتاج 51 مليون قدم مكعب يوميا.

وأعلن رئيس الشركة خلال الجمعية عن نجاحها خلال الشهر الحالي في وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يوميا من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصة بطول 38 كيلومترا.

ولفت إلى تنفيذ الشركة، عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة، وأنه جار إضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.

وبدوره، استعرض المهندس حسام زكي رئيس الفرعونية، معدلات الأداء حيث أشار إلى أن إجمالي إنتاج الشركة بلغ 154 مليون قدم مكعب غاز يوميا وأكثر من 3 آلاف برميل متكثفات، وتحقيق نسبة 99% لكفاءة تشغيل الأصول البرية والبحرية.

ولفت إلى نجاح الفرعونية في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية لأقل من المستويات القياسية العالمية، وأن الشركة تعطي أولوية للحفاظ على السلامة والبيئة ونجحت في الحفاظ على شهادات الأيزو في إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة وحصلت على شهادة الأيزو في الحفاظ على الطاقة، ذاكرا أنه جار تنفيذ مشروعات للتحول الرقمي للنظم المالية والإدارية بالشركة.