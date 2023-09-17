مبيعات جينيسيس العالمية تتجاوز مليون وحدة

قالت شركة هيونداي موتور اليوم الأحد إن المبيعات العالمية التراكمية لطرازات علامة جينيسيس التجارية تجاوزت مليون وحدة بحلول شهر أغسطس الماضي، وحققت الشركة هذا الإنجاز خلال حوالي ثماني سنوات منذ إطلاق العلامة التجارية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات الشركة المصنعة للسيارات الكورية الجنوبية أنها باعت 690 ألفا و 177 وحدة من الطرازات في السوق المحلية، إلى جانب 318 ألفا و 627 وحدة في الخارج.

وكانت هيونداي، التي أطلقت العلامة التجارية الفاخرة في نوفمبر 2015، وشهدت مبيعات تراكمية بلغت 500 ألف وحدة في مايو 2021.

وفي عام 2020، حققت طرازات جينيسيس مبيعات قياسية سنوية بتجاوزها حاجز 100 ألف وحدة، حيث تم بيع ما إجماليه 132 ألفا و 450 وحدة. وارتفعت المبيعات لتصل إلى 215 ألفا و 128 وحدة في عام 2022، وفقا لما ذكرته الشركة.

وباعت هيونداي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 154 ألفا و 35 سيارة جينيسيس.

يشار إلى أن الطراز الأكثر شعبية حتى الآن هو السيارة جي80 السيدان التي تم إطلاقها في عام 2016، حيث بلغت مبيعاتها الإجمالية 390 ألفا و 738 وحدة.