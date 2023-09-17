تحذيرات للسوق بتوقع خفض الفائدة الأوروبية في النصف الأول من العام المقبل

حذر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينش كازاكس، من أنه سيكون من الخطأ المراهنة على خفض البنك أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

وقال محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، إن نمو الأجور بمنطقة اليورو لم يصل إلى ذروته، ولم يتضح مدى السرعة التي سيتراجع بها التضخم الأساسي.

ويجعل قرار الأسبوع الماضي برفع تكاليف الإقراض للمرة العاشرة على التوالي، البنك المركزي الأوروبي أكثر قوة في مساره للوصول إلى معدله المستهدف للتضخم عند 2% في عام 2025، لكن من السابق لأوانه استبعاد حدوث زيادة أخرى.

وقال كازاكس في مقابلة إنه "لا يجب أن تتوقع السوق أننا سنقفز بشكل سابق لأوانه لخفض أسعار الفائدة". وأوضح قائلا: "سنبدأ في خفض الفائدة عندما نرى أننا بدأنا بشكل مستمر وكبير في تحقيق هدفنا، ويمكنني القول بوضوح إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربيع أو بداية الصيف، من وجهة نظري، هي توقعات لا تتفق حقيقة مع السيناريو الكلي الذي لدينا".

وبدأ متعاملون في تقدير حدوث خفض بدءا من أبريل من العام المقبل، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين إمكانية حدوث ذلك في يونيو على أقرب تقدير.

وأظهرت توقعات صدرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، سيستغرق عامين آخرين كي يصل إلى معدل 2% المستهدف.