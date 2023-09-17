مالي والنيجر وبوركينا فاسو تشكل تحالفا دفاعيا جديدا لدول الساحل

شكلت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول تقع في غرب أفريقيا، تحالفا دفاعيا، وفقا لما ذكره رئيس مالي المؤقت الكولونيل أسيمي جويتا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخضع الدول الثلاث لحكم جماعات عسكرية في أعقاب انقلابات أدت إلى مخاوف على مستقبل الديمقراطية في المنطقة.

وأعلن رئيس مالي اليوم توقيع ميثاق يؤسس ما يسمى بـ "تحالف دول الساحل".

وجاء في الوثيقة أن "الهدف الذي ينشده الميثاق هو إنشاء هيكل للدفاع الجماعي والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة".

وأوضحت أنه بموجب الميثاق، تتعهد الأطراف بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأضافت أن "أي انتهاك لسيادة أو وحدة أراضي واحدة أو أكثر من الأطراف الموقعة، سيعتبر عدوانا على الطرفين الموقعين الآخرين، وسيلزم جميع الأطراف الموقعة على توفير المساعدة ورد الاعتبار، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة".

وكان رئيس بوركينا فاسو المؤقت، إبراهيم تراوري، وحاكم النيجر الفعلى ، عبدالرحمن تشياني، حاضرين أيضا أثناء توقيع الوثيقة، وفقا لصور نشرت اليوم.

ولطالما تنازعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع جماعات إسلامية إرهابية تنفذ هجمات دموية ضد المدنيين وتحكم سيطرتها على أراض .

في الوقت نفسه، شهدت الدول الثلاث اضطرابات سياسية، كان آخرها في النيجر حيث سيطر الجيش على السلطة في تموز/يوليو. وكان هناك انقلاب في بوركينا فاسو العام الماضي، وشهدت مالي انقلابا في 2021.

