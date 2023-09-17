تركيا تعلن القبض على 17 عنصرا من داعش في ولاية أضنة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الأحد، القبض على 17 عنصرا من تنظيم داعش، في ولاية أضنة جنوبي البلاد

وأفاد يرلي قايا في تدوينة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن فرق مكافحة الإرهاب داهمت 23 موقعا في الولاية، ألقت خلالها القبض على 17 عنصرا ينتمون لتنظيم داعش، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أن 5 منهم تم حبسهم على ذمة التحقيق، فيما صدر قرار بإخلاء سبيل الـ12 الآخرين مع المراقبة القضائية.

وأشار إلى ضبط قنابل يدوية وأسلحة مختلفة خلال عمليات تفتيش المواقع التي تمت مداهمتها.