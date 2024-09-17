العراق: القبض على 4 إرهابيين في السليمانية والأنبار

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أربعة إرهابيين في محافظتي السليمانية والأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء ، إنه" في اطار ادامة التنسيق والتعاون بين جهاز مكافحة الارهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة السليمانية".

وأضافت أن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ سلسلة واجبات أسفرت عن تفتيش وتدمير10مضافات وتفجير ستة عبوات وحزامين ناسفين مع التحرز على عدد من المبرزات الجرمية في محافظة نينوى".

وأشارت إلى "تنفيذ عملية إنزال جوي على مضافتين تستخدمان في الدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية في محافظة الانبار أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين".