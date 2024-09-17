أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 635 ألفا و880 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 635 ألفا و880 فردا، بينهم 1020 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 8685 دبابة، منها دبابتان أمس الاثنين، و17077 مركبة قتالية مدرعة، و18129 نظام مدفعية، و1188 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و947 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و15329 طائرة مسيرة، و2592 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و24739 من المركبات وخزانات الوقود، و3091 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.