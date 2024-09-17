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رابطة الأندية تحدد 3 مقترحات لشكل الدوري في الموسم الجديد

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 1:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 1:14 ص

كشف شريف صالح، عضو رابطة الأندية المصرية، عن وجود 3 مقترحات سيتم إرسالها للأندية بشأن شكل الدوري في الموسم الجديد.

قال شريف صالح في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" يوم الأربعاء سوف نرسل للأندية ٣ مقترحات لشكل الدوري في الموسم الجديد".

أضاف:" الأقرب إقامة الدوري من دور واحد ثم مجموعتين للتتويج والهبوط وسنوفر بذلك شهرين".

أشار:" الأهلي لا يطلب تاجيل مبارياته لكن هناك لائحة بشأن مشاركة الأهلي في البطولات الخارجية وكذلك الزمالك وأي ناد يشارك في بطولات إفريقيا".

أتم:" حتى الآن لا نعرف موعد تسليم درع الدوري للأهلي ولكن قريبا جدا".


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